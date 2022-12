Saarbrücken (ots) -- CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, klärt in einer dreiteiligen Serie zu Vorurteilen in der Risikolebensversicherung auf.Eine Risikolebensversicherung ist unflexibel - das ist nur eines von vielen Vorurteilen, die über dieses Versicherungsprodukt kursieren. Dass das nicht stimmt, erklärt im ersten Teil der Serie Karina Hauser, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt: "Grundsätzlich ist eine Risikolebensversicherung ein günstiger Schutz, um im eigenen Todesfall den Hinterbliebenen finanzielle Sicherheit zu geben. Dabei kann die Ausgestaltung sehr vielfältig sein. Ob Familie oder alleinerziehend, ob Hausbauer oder Geschäftspartner - Leistungen, Laufzeit und Versicherungssumme werden beim Abschluss passgenau auf die jeweilige persönliche Situation zugeschnitten." So ist sichergestellt, dass die Angehörigen finanziell unabhängig bleiben, Kredite weiter bezahlt werden und Betriebe fortbestehen können.DIE LEBENSUMSTÄNDE ÄNDERN SICH? KEIN PROBLEM!Aber auch nach der Unterschrift unter dem Vertrag bietet die Risikolebensversicherung in der Regel verschiedene Optionen, durch die sich der Versicherungsumfang flexibel anpassen lässt. "Beispielsweise kann man mit der Nachversicherungs-Garantie die vereinbarte Versicherungssumme bei wichtigen Lebensereignissen - etwa der Geburt eines Kindes, bei Heirat oder Erwerb eines Eigenheims - einfach erhöhen", erklärt Karina Hauser. Auch die Laufzeit kann durch die Verlängerungs-Option um mehrere Jahre angepasst werden, falls sich beispielsweise die Ausbildung der Kinder in die Länge zieht. Und wer kurzfristig in Zahlungsschwierigkeiten gerät, zum Beispiel aufgrund von Kurzarbeit, kann mit einer Stundungs-Option die Zahlung der Beiträge für maximal zwölf Monate zinslos aussetzen. Der große Vorteil in Karina Hausers Augen: "Vertragsanpassungen wie die Erhöhung der Versicherungssumme oder die Verlängerung der Vertragsdauer sind ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich."AUCH EINE SOFORTAUSZAHLUNG IST MÖGLICHWas viele ebenfalls nicht wissen: Eine Risikolebensversicherung kann auch die Option einer Sofortauszahlung der Versicherungsleistung bieten, so beispielsweise bei einer schweren Krankheit. Karina Hauser dazu: "Unter bestimmten Voraussetzungen, wenn der Versicherte zum Beispiel an einer fortschreitenden unheilbaren Krankheit mit tödlicher Diagnose leidet, kann die Versicherungssumme auch schon vorab ausgezahlt werden. So kann er selbst noch über die Leistung verfügen und diese in seinem Sinne verwenden."In der Reihe zu den Vorurteilen rund um die Risikolebensversicherung erscheint als nächstes: Teil 2: Nur für Gesunde? Dieses Vorurteil zur Risikolebensversicherung stimmt nichtCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von 14,9 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet. Generali Deutschland gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit "Deutschland, Österreich und Schweiz" (DACH). Mit 19,4 Mrd. EUR Beitragseinnahmen und rund 13 Mio. Kunden ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Pressekontakt:Sabine GemballaMedia RelationsCosmosDirektT +49 681 966 7560Jörg LinderHead of Media RelationsT +49 241 456 5664presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter:@CosmosDirekt@GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63229/5389802