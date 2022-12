By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA Die Aktienmärkte tendieren am Donnerstag etwas flach, was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass wir vor einigen wichtigen Datenveröffentlichungen und Zentralbanksitzungen in eine Wartephase eingetreten sind. Dieser Monat war eigentlich immer in zwei dominante Wochen aufgeteilt: die erste des Monats, in der der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde, der sich als äußerst wichtig erwies. Und in der nächsten Woche stehen dann eine Reihe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...