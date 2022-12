AVROBIO (WKN: A2JPBV) macht weiter Spaß: Nachdem gestern im Zuge von sehr positiven News zunächst ein neues 3-Monats-Kurshoch erklommen wurde, folgte der erwartete "Sell on News" und die Aktie verabschiedete sich mit knapp -7% bei 0,78 US$ aus dem Handel. Wie geht es jetzt weiter? AVROBIO ist eine Gentherapie-Schmiede aus dem US-Biotech-Cluster Cambridge und führend im Bereich der Gen-Einschleusung in hämatopoetische Stammzellen. Die unternehmenseigene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...