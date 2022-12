Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) ist eine Mehrheitsbeteiligung an der International Woodland Company eingegangen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der führende dänische Naturressourcen-Spezialist hat seinen Sitz in Kopenhagen und spezialisiert sich auf Investitionsmanagement- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen nachhaltige Forstwirtschaft, landwirtschaftliche Investments und Ökosystemdienstleistungen, einschließlich Emissionszertifikate und Naturschutzprojekte. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und verwaltet weltweit 5,5 Mrd. EUR in Programmen für Forstwirtschaftsinvestments. ...

