HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem herausragenden Umsatzwachstum von 22 Prozent im Jahr 2022 dürfte sich die Wachstumsdynamik 2023 und 2024 normalisieren, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Beitrag der Nettozinserträge in den beiden kommenden Jahren aufgrund des steigenden Zinsniveaus und der weiterhin robusten Volumenentwicklung deutlich zunehmen. Pläsier hob seine Ergebnisschätzungen leicht an und setzte das Kursziel auch wegen der gestiegenen Bewertung der Wettbewerber nach oben./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de