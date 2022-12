Rheinmetall erhält Rüstungsauftrag

Werbung



Die Bundeswehr gibt eine Großbestellung auf. Außerdem: Mit dem HSBC Trendkompass können Sie das aktuelle Marktgeschehen aus technischer Sicht einordnen.



Zeitenwende - ein Begriff, der spätestens seit der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar durch die deutsche politische und mediale Landschaft geistert. 100 Milliarden EUR, in Form eines Sondervermögens, kündigte der Kanzler für die Bundeswehr an und leitete damit eine Kehrtwende in der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik insbesondere gegenüber Russland ein. Davon profitieren Rüstungsbauer wie der Taufkirchener Hensoldt oder die Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf. Während Hensoldt einen deutlichen Umsatzanstieg in den ersten 3 Quartalen des laufenden Geschäftsjahres meldete konnte auch die Rheinmetall vom Auftragsboom profitieren. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte orderte die Bundeswehr Munition im Gesamtwert von 576 Millionen EUR. 600.000 Schuss sollen für den Schützenpanzer Puma geliefert werden. Der Munitionsmangel innerhalb der Bundeswehr ist bereits seit einigen Jahren ein Problem und es bleibt abzuwarten wie es mit der Aufrüstung zukünftig weitergeht.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?