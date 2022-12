Nur Tage nach Beginn der ersten Bohrung auf dem Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake bei Las Vegas ist Usha Resources (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) genau in der vorherberechneten Zieltiefe von nur 100 Metern auf kontinuierliche Solevorkommen gestoßen. Die Bohrung dauert aktuell an und befindet sich inzwischen auf einer Tiefe von 250 Metern.Das Explorationsteam entnimmt kontinuierlich Proben der Flüssigkeit für Labortests. Seit dem Eintritt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...