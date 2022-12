New York (ots/PRNewswire) -Die Daten deuten darauf hin, dass die Kombination von PT-112 und PD-L1 gut verträglich ist und bedeutende klinische Vorteile bei vorbehandelten Patienten ohne bekannte prädiktive Marker für das Ansprechen auf Immuntherapie hatPromontory Therapeutics Inc., ein pharmazeutisches Unternehmen für das klinische Stadium, das Kleinmolekül-Immuntherapien in der Onkologie vorantreibt, präsentierte heute auf dem Kongress 2022 der European Society for Medical Oncology Immuno-Oncology (ESMO I-O) die klinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten der Phase 2a für den führenden therapeutischen Kandidaten PT-112 in Kombination mit PD-L1-Hemmung bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC).Das Poster mit dem Titel "Eine Phase-2a-Studie über den neuartigen Induktor von immunogenem Zelltod (ICD) PT-112 plus Avelumab bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs" zeigte, dass die Kombination PT-112 bei einem gut kontrollierbaren Sicherheitsprofil gut verträglich ist und bedeutsame klinische Vorteile für Patienten ohne bekannte prädiktive Marker für das Ansprechen auf Immuntherapie bietet. Basierend auf der beobachteten klinischen Aktivität unterstützen die Ergebnisse der Studie eine weitere Bewertung von PT-112-Kombinationen mit immuno-onkologischen Wirkstoffen und die Bewertung der immunologischen Auswirkungen von PT-112 bei Patienten."Diese Daten liefern uns einen Grundsatznachweis für den Einsatz des Induktors von immunogenem Zelltod PT-112 in Kombination mit der Immun-Checkpoint-Hemmung bei NSCLC-Patienten und unterstützen zukünftige Möglichkeiten, unsere vorgesehenen Immuntherapie-Kombinationen für Krebspatienten bereitzustellen", sagte Matthew Price, Mitbegründer und Chief Operating Officer von Promontory Therapeutics. "Zusammen mit den immunkorrelativen Befunden sind die Ergebnisse ermutigend. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung des Feldes der immunogenen Kleinmoleküle sind wir erfreut, weiterhin die ICD-Effekte von PT-112 bei menschlichen Patienten zu demonstrieren. Unsere bisher veröffentlichten klinischen und nicht-klinischen Studien haben das Potenzial dieses Ansatzes gezeigt."Den 18 Studienteilnehmern wurde in einem 28-tägigen Zyklus an den Tagen 1, 8 und 15 eine Dosis von 360 mg/m2 PT-112 und an den Tagen 1 und 15 eine Dosis von 800 mg Avelumab verabreicht. Patienten, die die Voraussetzungen erfüllten, waren mit nicht mehr als vier vorherigen Therapieansätzen behandelt worden, mussten eine fortschreitende Krankheit haben und mussten zuvor mit Anti-PD-1/PD-L1 und Platin behandelt worden sein. Zu den Ergebnissen der Studie gehören:- Häufige behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse waren Anämie (50 %), Müdigkeit (50 %), Thrombozytopenie (44 %), Übelkeit (44 %) und Anorexie (44 %).- Es wurden keine behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse der Stufen 4-5 für PT-112 gemeldet.- Von den 15 Patienten, die auf die Wirksamkeit von PT-112 untersucht wurden, hat sich die Erkrankung bei sechs Patienten (40 %) nach iRECIST-Kriterien stabilisiert oder verbessert.- Es wurden zwei Fälle von radiographischer und klinischer Verbesserung festgestellt:- Ein Patient erzielte bei der ersten Bildgebungsnachsorge ein unbestätigtes partielles Ansprechen, mit der Dokumentation einer 70-prozentigen Verringerung der Ziel-Läsionen, gefolgt von einem vollständigen Ansprechen bei den Ziel- und Nicht-Ziel-Läsionen sowie einer Linderung der Lungensymptome. Nach der Progression zeigten PET-Bilder, dass die Krankheit des Patienten für etwa weitere 7 Monate gut kontrolliert blieb, ohne dass nachfolgende Behandlungen durchgeführt wurden, was auf einen erweiterten immunbezogenen klinischen Nutzen hinweist.- Ein Patient erreichte ein metabolische FDG-PET-Reaktion, zeigte während der Behandlung eine erhöhte T-Zell-Fraktion und blieb stabil mit einem progressionsfreien Überleben von 7,3 Monaten.PT-112 basiert auf präklinischen Modellen und ist ein immunogenes Kleinmolekül, das ICD induziert, Immuneffektorzellen in der Mikroumgebung des Tumors rekrutiert und mit Immun-Checkpoint-Hemmern synergisiert.Weitere Informationen über PT-112 und die klinische Pipeline von Promontory Therapeutics finden Sie auf www.PromontoryTx.com.Informationen zu PT-112PT-112 ist das erste Kleinmolekül-Konjugat von Pyrophosphat in der Onkologie und verfügt über einen einzigartigen pleiotropen Wirkmechanismus, der den immunogenen Zelltod (ICD) durch die Freisetzung von schadenbezogenen molekularen Mustern (DAMPs) fördert, die sich an dendritische Zellen binden und zu einer nachgeschalteten Rekrutierung von Immuneffektorzellen in der Mikroumgebung des Tumors führen. PT-112 stellt einen hochwirksamen Induktor dieser immunologischen Form des Krebszelltodes dar. Darüber hinaus besitzt PT-112 eine Eigenschaft, die als Osteotropismus bekannt ist, was die Neigung des Medikaments bezeichnet, seine höchsten Konzentrationen in bestimmten Knochenbereichen zu erreichen, was es zu einem Kandidaten für die Behandlung von Patienten mit Krebs macht, der seinen Ursprung in Knochen hat oder in Knochen metastasiert. Die erste am Menschen durchgeführte Studie zu PT-112 zeigte ein attraktives Sicherheitsprofil und einen Nachweis für langanhaltende Reaktionen bei stark vorbehandelten Patienten und gewann die Auszeichnung "Bestes Poster" in der Kategorie "Therapeutika in der Entwicklung" auf dem ESMO-Kongress des Jahres 2018. Die Phase-1b-Dosiseskalationsstudie der Kombination von PT-112 mit dem PD-L1-Checkpoint-Hemmer Avelumab bei soliden Tumoren wurde in einer mündlichen Präsentation auf dem virtuellen Kongress ESMO 2020 berichtet und die Phase-2a-Dosisbestätigungskohorte bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) wurde auf der ESMO IO 2022 berichtet. Die Phase-1-Studie mit Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die auf dem ASH präsentiert wurde, ist die dritte abgeschlossene Phase-1-Studie zu PT-112. Die Entwicklung Monotherapie-Phase-2 ist für mCRPC im Verlauf und umfasst nun die Phase-2-Konzeptnachweisstudie für epithelialen Thymuskarzinome im Rahmen der formellen Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem NCI.Informationen zu Promontory TherapeuticsPromontory Therapeutics Inc. ist ein privates Pharmaunternehmen für das klinische Stadium, das sich auf Kleinmolekül-Immuntherapie konzentriert. Der führende Kandidat des Unternehmens ist PT-112. das erste Kleinmolekül-Konjugat von Pyrophosphat in der Onkologie, das über einen einzigartigen pleiotropen Wirkmechanismus verfügt. Dieser fördert immunogenen Zelltod (ICD) durch die Freisetzung von schadenbezogenen molekularen Mustern (DAMPs), die sich an Mustererkennungsrezeptoren an dendritischen Zellen binden und die adaptive Immunreaktion in der Mikroumgebung des Tumors führen. Klinische Daten, die im Rahmen von drei Phase-1-Studien generiert wurden, haben eine krebshemmende Aktivität durch einen Einzelwirkstoff und ein attraktive Verträglichkeitsprofil gezeigt, und es sind drei Phase-2-Studien zu PT-112 sind Verlauf. Die Forschungs-und Entwicklungsarbeit des Unternehmens wird in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien durchgeführt, zusammen mit einem Unterlizenzabkommen für die Entwicklung, Kommerzialisierung und den Einsatz von PT-112 in der Region China. Das Unternehmen sponsert außerdem die laufende klinische Studie zu PT-112 in Kombination mit dem PD-L1-Hemmer Avelumab im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Pfizer und Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland (das als EMD Serono in den USA und Kanada tätig ist), und es hat eine aktive Phase-2-Studie mit dem NCI begonnen, bei der PT-112 bei epithelialen Thymuskarzinomen verabreicht wurde, wofür PT-112 die Designation "Orphan Drug" erhalten hat.Um mehr über Promontory Therapeutics zu erfahren, besuchen Sie die Website des Unternehmens hier.