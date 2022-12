Der Nikkei und der Shanghai Composite traden heute mit leichte Verlusten, aber der Hang Seng kann kräftige 3,3 % zulegen. Grund dafür sind Zugeständnisse der Chinesischen Administration an die Stadt im Hinblick auf die Corona Restriktionen. Überhaupt zeigt sich die Regierung nach den Protesten im Land gegen die bisherige Null Covid Politik zumindest in soweit Kompromissbereit, dass man leichte Lockerungen und Anpassungen in Aussicht stellt. Die Probleme in China und der Welt sind vielfältig, 20 % Jugendarbeitslosigkeit, einbrechenden Immobilienpreise, die viele Chinesinnen und Chinesen als Altersvorsorge haben und die Frage, in wieweit die Immobiliensituation in China, Auswirkungen auf globale Immobilienmärkte hat. Über all das spreche ich heute mit einem absoluten Kenner der Immobilienbranche, mit Ascan Iredi.