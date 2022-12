Düsseldorf/ Münster (ots) -Am Dienstag (13.12.) findet von 16:00 - 17:30 Uhr die dritte "SICHERE STUNDE" des Präventionsnetzwerk sicherimDienst statt. Die Online-Veranstaltung richtet sich an den öffentlichen Dienst, insbesondere an Kommunale Ordnungsdienste. Die Veranstaltung bei der Unfallkasse NRW wird für interessiertes Publikum live übertragen. Die Online-Teilnahme ist kostenfrei unter https://url.nrw/diesicherestunde möglich, es ist keine Anmeldung erforderlich.In der Veranstaltung "DIE SICHERE STUNDE" werden Herausforderungen und Lösungsansätze für mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im Kommunalen Ordnungsdienst erörtert und konkrete Handlungsempfehlungen zur Vorsorge, zum Umgang mit Gewalt und Nachsorge vorgestellt.Tätigkeiten der Kommunalen Ordnungsbehörden können häufig zu Konflikten mit Bürgerinnen und Bürger führen, und die Einsatzkräfte sind besondere Gefahren ausgesetzt. Sei es Müll in der Fußgängerzone oder das Verwarnungsgeld für Parkverstöße, so Moderator Andre Niewöhner vom Präventionsnetzwerk sicherimDienst. "Leider entlädt sich Ärger häufig in Anfeindungen oder sogar körperlichen Angriffen gegen die Beschäftigten. Auch die neusten Studienergebnisse zu Angriffen zeigen, wie real diese Gefahr besonders für das Ordnungsamt sein kann".Gesprächsgäste im Studio sind Andreas Cremer, Einsatzleiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Würselen, Gerrit Voigtsberger, Einsatzkraft im Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Aachen und Tamara Kaffes vom Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit der Stadt Köln. Die behördliche Leitungsebene vertritt Christian Zaum, Beigeordneter für Recht und Ordnung der Stadt Düsseldorf ein. "Wir wollen das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und Lösungsansätze diskutieren", macht Niewöhner deutlich. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich wieder an der Gesprächsrunde mit Fragen beteiligen.sicherimDienst ist eine Kampagne im Rahmen der NRW-Initiative "Mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst". Durch das Präventionsnetzwerk sicherimDienst besteht für Beschäftigte und Führungskräfte die Möglichkeit, sich zum Thema Gewaltprävention auszutauschen. Mittlerweile haben sich über 800 Mitglieder aus über 300 Behörden, Organisationen und Verbänden im Netzwerk zusammengeschlossen.Pressekontakt:Geschäftsstelle sicherimDienstAnne Herr und Ralf HövelmannTel.: 0251 275 1125 / -1127Mail: kontakt@sicherimdienst.nrwc/o Polizeipräsidium MünsterFriesenring 4348147 MünsterOriginal-Content von: sicherimDienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166917/5390092