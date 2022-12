Die Talfahrt von rd. 130 € bis knapp über 30 € kommt einer Rufschädigung gleich. Der Anbieter von technischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie bringt es auf immer noch gut 200 Mio. € Umsatz, aber 1,1 Mrd. € Marktwert und ein KGV von 36 sind natürlich schwer zu verdauen.Schon eine geringe Änderung in der Gewinnentwicklung würde jedoch eine deutliche KGV-Reduzierung zur Folge haben, was im Umfeld dieser Technik als möglich gilt. In der Radiopharmazeutik gilt dies als jederzeit möglich. Wir halten an unserer bisherigen Position fest und erhöhen sie auf der Kursebene 45 bis 48 €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 49! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 49 u.a.:++ Welche DAX-Werte schließen die Korrekturlücke demnächst am schnellsten?++ PORSCHE gegen PORSCHE++ Neue Chance für Impfstoffspezialisten?++ GENERAL ELECTRIC spaltet die Medizintechnik ab++ Die Metallpreise haben ihren Boden solide etabliert++ Comebackstory für einen MarktführerIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info