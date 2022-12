Hamburg (ots) -- Popcorn kaufen, Schnuller finden, gewinnen: Kooperation mit NUK stellt Familien in den Mittelpunkt- Vom 15 bis 21. Dezember haben alle CinemaxX Besucher:innen an 26 Kino-Standorten die Chance auf je eine CinemaxX Family Flatrate- DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH am 11. Dezember in der Family-Preview- Ganzjährig Familien-Kino zum kleinen Preis mit den CinemaxX Mini-Mornings"CinemaxX for families!" heißt es, wenn sich der Kinobetreiber CinemaxX mit dem Qualitäts-Babyartikelhersteller NUK zusammentut. Vom 15. bis 21. Dezember haben alle CinemaxX Besucher:innen beim Kauf einer Portion Popcorn* an 26 Kino-Standorten die Chance, je eine CinemaxX Family Flatrate zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es weitere Tagespreise wie Gutscheine für den NUK Online-Shop. Auf der Leinwand wartet mit DER RÄUBER HOTZENPLOTZ ein Kinderheld und DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE WUNSCH wird vor regulärem Filmstart am 11. Dezember in der CinemaxX Family-Preview gezeigt. Bei den CinemaxX "Mini Mornings" gibt es wöchentlich samstags und sonntags weitere Familien-Film-Highlights: Für nur 2,99 Euro pro Ticket gibt es ganzjährig Familienkino zum kleinen Preis, z. B. am 17. und 18. Dezember und damit passend zur Weihnachtszeit NIKO - EIN RENTIER HEBT AB.Geburtstag im Kino feiern - das wünscht sich beinahe jedes Kind. Kein Zufall also, dass die beliebte Babymarke NUK sein 66-jähriges Bestehen mit und bei CinemaxX feiert. Im Rahmen einer Aktionswoche präsentiert sich die Qualitätsmarke vom 15. bis 21. Dezember aufmerksamkeitsstark in insgesamt 26 CinemaxX Kinos: zum "Anfassen" mit NUK gebrandeten Popcorn-Bechern, zum "Erleben" mit Preisen beim Gewinnspiel, zum Gucken auf den Screens im Foyer und zum Klicken online (https://www.cinemaxx.de/nuk-gewinnspiel) bei CinemaxX."Finde den Schnuller im Popcorn und gewinne!"Family first! Wer das CinemaxX-Angebot kennt, weiß: Familien stehen auch bei CinemaxX im Mittelpunkt (https://www.cinemaxx.de/familie). Deshalb sind insgesamt 26 CinemaxX Family-Flatrates - je Standort eine - im Wert von je 1000 Euro der Hauptpreis des Gewinnspiels. Eine Family-Flatrate bedeutet: freier Kino-Eintritt für eine vierköpfige Familie - jeweils gültig für ein halbes Jahr. Darauf hat jede:r CinemaxX Besucher:in im Aktionszeitraum 15. bis 21. Dezember beim Kauf einer Portion "NUK"-Popcorn, Größe "Klein" oder "Groß", die Chance.Wird im Popcorn ein Schnuller aus Fruchtgummi gefunden**, bedeutet das: Gewonnen und ab zur Ticketkasse! Zusätzlich zum Hauptgewinn gibt es weitere Tagespreise, wie Gutscheine für den NUK Online-Shop. Alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel gibt es hier (https://www.cinemaxx.de/nuk-gewinnspiel).Die teilnehmenden CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Göttingen, Halle, Hamburg Dammtor, Hamburg Harburg, Hamburg Wandsbek, Hamm, Hannover, Heilbronn, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart Liederhalle, Stuttgart SI, Trier, Wolfsburg, Würzburg.Thematisch passend, treibt ab heute, 8. Dezember, DER RÄUBER HOTZENPLOTZ (https://www.cinemaxx.de/film/der-raeuber-hotzenplotz) auf den CinemaxX Kinoleinwänden sein Unwesen. Exklusiven Filmspaß für die ganze Familie gibt es außerdem am 11. Dezember, wenn DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZT WUNSCH (https://www.cinemaxx.de/film/der-gestiefelte-kater-der-letzte-wunsch) in die Family-Preview spaziert. Regulärer Filmstart ist am 22. Dezember.Familienkino zum kleinen Preis: Die CinemaxX Mini MorningsKino ist für alle da! Mit seinen Kinos und vielfältigen Angeboten möchte CinemaxX allen Menschen bestes Entertainment bieten, unvergessliche Momente jenseits des Alltags bescheren und damit eine Art von "Mini"-Kurzurlaub. Für Familien gibt es deshalb die CinemaxX "Mini Mornings": Das ist Familienkino zum kleinen Preis, jeden Samstag und Sonntag, ohne langes Vorprogramm, dafür mit viel Filmspaß für Kinder und ihre Eltern. Der Ticketpreis von 2,99 Euro gilt pro Person und ist für Erwachsene nur gültig in Begleitung mindestens eines Kindes bis zwölf Jahren in teilnehmenden CinemaxX Kinos. Eine Übersicht und Spielzeiten der Mini Mornings Filme gibt es hier (https://www.cinemaxx.de/event/kids-de/kids).*Größe "Klein" oder "Groß".**Der Schnuller ist hygienisch verpackt. Die Zutaten/Inhaltsstoffe sind aufgedruckt.Über CinemaxXDie CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 31 Kinos mit insgesamt 264 Leinwänden in 27 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 31 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 227 Standorten mit 1.990 Leinwänden aktiv. 