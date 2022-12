Silber gilt als der kleine Bruder von Gold. Aber steht das Edel- und Industriemetall dem Gold in Sachen Investments etwas nach? Diese Frage beantwortet Christian Köker von der HSBC in der Anlageidee. Im Interview spricht Köker über die Entwicklung des Silberpreises und die Faktoren, die diese beeinflussen. Was Silber als Anlage auszeichnet und wie Sie investieren können, erfahren Sie in der Anlageidee.