LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Vodafone auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 Pence belassen. Presseberichten zufolge könnte Etisalat versuchen, Vodafones Anteil an Vodacom zu übernehmen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auch auf die Mitteilung der staatlichen emiratischen Gesellschaft für Telekommunikation, ihren Anteil an Vodafone auf 11 Prozent angehoben zu haben. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Form, Strategie und Eigentumsverhältnisse des britischen Telekomkonzerns auf./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 12:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 12:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

