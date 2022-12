DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "6,50%-UniDevice AG-Anleihe 19/24" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt. - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta/08.12.2022/15:15) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,50 %-Anleihe der UniDevice AG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A254PV) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-650-unidevice-ag-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik

Kerngeschäft: Internationaler Großhandel von mobilen Endgeräten mit dem Fokus auf hochpreisige Smartphones

Marktgebiet: Weltweit

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Zum Konsolidierungskreis der UniDevice AG gehört zum einen die PPA International AG (100%ige Tochter), mit der die Unidevice-Gruppe im internationalen B2B-Brokerage sowie internationalen Großhandel elektronischer Geräte aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation tätig ist. Die UniService GmbH (100%ige Tochter) ist eine Servicegesellschaft und für die Logistik und die Verwaltung zuständig.

Mitarbeiter: 22

Unternehmenssitz: Schönefeld

Gründung/Historie:

Peter Marggraff und Hamed Sam Jam entdeckten 2009 ihr gemeinsames Interesse am Aufbau eines Unternehmens im Mobilfunkgroßhandel. Beide waren vorher in verschiedenen Funktionen im Mobilfunkhandel tätig. Herr Hamed Jam und Herr Peter Marggraff starteten 2009 unter dem Namen "PPA GmbH" ein Unternehmen für den Großhandel von Mobiltelefonen. 2012 gründeten Herr Jam und Herr Marggraff gemeinsam die PPA International AG, um Investoren einzubinden. Der Ausbau der Geschäftsbeziehungen führte bereits 2013 zu mehr als 100 Mio. EUR Umsatz. 2014 wurde die UniDevice AG, die Mutter der PPA International AG, gegründet. 2016 baute die PPA International AG das Team mit zusätzlicher Fremdsprachenexpertise aus und erweiterte damit das Kommunikationsprofil für den Außenhandel. Im August 2017 trat Dr. Christian Pahl als CEO in den Vorstand ein. Im November 2018 erzielte die Gesellschaft erstmals einen Monatsumsatz in Höhe von 39 Mio. EUR. Der Jahresumsatz überschritt erstmals 300 Mio. EUR.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Gruppe kauft aus Deutschland heraus weltweit mobile Endgeräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik ein und verkaufen diese in der EU und Drittländern an unabhängige Unternehmen.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Die Gruppe ermöglicht durch vorab vereinbarte Abnahmen und einer Sofortzahlung vor Lieferung die Kapitalbindungsdauer gering zu behalten. Darüber hinaus besitzt die UniDevice-Gruppe als Pionier im internationalen B2B-Brokerage von Kommunikations- und Unterhaltungselektronik bekannter Marken eine Markterfahrung von über 10 Jahren.

Strategie:

Der Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten elektronischer Geräte aus den Bereichen Unterhaltung und Kommunikation. Der Schwerpunkt in der Kommunikationstechnik liegt dabei auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung.

Kunden: Mobilfunkdienstleister, Groß- und Einzelhändler

Lieferanten: Distributoren und Händler von Kommunikations- und Unterhaltungselektronik

[ 1 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-650-unidevice-ag-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftnref1) Quellen: veröffentlichte Konzernabschlüsse 2019-2021, Quartalsbericht Q3, Website des Emittenten und der Tochterunternehmen, Pressemitteilungen

