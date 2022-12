München (ots) -Ein voller Erfolg - das ist das Fazit von Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), zum Echtzeittest der Warnmöglichkeiten über das Digitalradio DAB+.Fakt ist: Sowohl die Unterbrechung eines Programms mit einer Warnmeldung als auch das "Aufwecken" aus dem Stand-by-Modus bei neuen Radiogeräten funktioniert. Beim Live-Test in der Landeszentrale kam pünktlich um 11 Uhr am heutigen bundesweiten Warntag eine mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) abgestimmte Warnmeldung zum Einsatz."Das neue Warnsystem über DAB+ für den Katastrophenfall funktioniert. Radio hat damit erneut bewiesen, wie verlässlich es warnen kann. Es freut mich sehr, dass wir künftig mit Digitalradio DAB+ einen wichtigen Baustein zum bundesweiten Warnmix beitragen können", so Dr. Thorsten Schmiege. "In neuen Gerätegenerationen wird sich dieses Merkmal hoffentlich durchsetzen und zu einem Plus an Sicherheit beitragen."Bayern - als Vorreiterland von Digitalradio DAB+ - erprobt in einem eigens dafür aufgebauten Testkanal 10D in Südostoberbayern und dem westlichen Mittelfranken gemeinsam mit Partnern regelmäßig verschiedene Warnoptionen über DAB+. Dazu zählen die sogenannte "Emergency Warning Functionality" (EWF), also die akustische Warnung über das Radiosignal, Anzeigetexte im Display sowie "TPEG-EAW", eine Warn-Möglichkeit über moderne Navigationsgeräte im Auto.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherin BLMTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5390202