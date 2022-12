Der Erdölkonzern lässt auch Beschäftigte und Aktionäre an Rekordergebnissen teilhaben. Löhne in den USA steigen im Durchschnitt um 9 %, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. Über Aktienoptionen werden in diesem Jahr rund 14.000 Beschäftigte am Erfolg beteiligt (im Vorjahr 5.000). Erhöhungen beim Top-Management in der Größenordnung um 10 % hatte der texanische Konzern schon zuvor veröffentlicht.



Außerdem wird das aktuelle Aktienrückkaufprogramm von 30 auf 50 Mrd. $ aufgestockt und ins Jahr 2024 verlängert. Die Planung der Investitionen bleibt unverändert, bis 2027 sind 20 bis 25 Mrd. $ jährlich vorgesehen. Dies bewegt sich weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau von rund 30 Mrd. $ jährlich.



US-Präsident Joe Biden hatte an die Ölkonzerne appelliert, Investitionen auszuweiten statt Dividenden, Rückkäufe und Boni zu erhöhen.



Die EXXON-Aktie legt im frühen US-Handel 2,2 % zu. Sie steht 7,5 % unter dem Hoch bei 114,64 $ vom 14. November.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



