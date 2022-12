Schon wieder wenig erfreuliche Nachrichten für Apple (WKN: 865985) - nachdem der US-Konzern erst vor kurzem Probleme mit seinen chinesischen Zulieferern vermeldete, gibt es jetzt die nächste enttäuschende Botschaft: Das zuletzt stärker in den Fokus geratene Apple-Car wird voraussichtlich ein knappes Jahr später als bisher geplant an den Start gehen - und das mit Einschränkungen. Unter anderem wegen dieser Meldung dürften die Investoren in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...