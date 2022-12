Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDie Tesla-Aktie muss derzeit viel einstecken. Ihr Kurs ist im frühen Donnerstagshandel erneut gesunken. Grund dafür sind mögliche Produktionsprobleme in Schanghai.Laut einem Bloomberg-Bericht vom Donnerstag reduziert Tesla die Schichten in seinem Werk in Schanghai von 11,5 auf 9,5 Stunden. Tesla reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Bericht. Die Tesla-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um 1,9 Prozent. Die Futures des S&P 500 und des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...