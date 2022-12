Frankfurt (www.fondscheck.de) - In der Kundenzufriedenheitsstudie 2022 der Ratingagentur TELOS schneidet Warburg Invest abermals ausgezeichnet ab, so die Warburg Invest AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Schwestergesellschaften Warburg Invest AG aus Hannover und die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg, die gemeinsam unter der Warburg Invest Holding GmbH operieren, erringen in der Kategorie "Kleinere Asset Manager" in der Gesamtzufriedenheit Rang eins. Auch im Vergleich mit mittelgroßen und großen Asset Managern kann Warburg Invest mit einer hervorragenden TOP 3-Platzierung in der Kategorie "Deutscher Asset Manager" überzeugen. ...

