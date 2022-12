EQS-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

HanseYachts Aktiengesellschaft: HanseYachts beschließt Kapitalerhöhung



08.12.2022 / 17:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HanseYachts AG

ISIN: DE000A0KF6M8 WKN: A0KF6M Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme HanseYachts beschließt Kapitalerhöhung Greifswald, 08. Dezember 2022 Der Vorstand der HanseYachts AG hat heute eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 7,58 Mio. durch Ausgabe von rund 2,65 Mio. neuen Aktien beschlossen. Im Rahmen dieser Kapitalmaßnahme bringt die Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft, die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA die von der Gesellschaft genutzte und bisher lizensierte Marke "SEALINE" gegen Ausgabe von 1.602.098 neuer Aktien ein und zeichnet außerdem eine Barkapitalerhöhung im Umfang von EUR 3 Mio. gegen Ausgabe von 1.048.951 neuer Aktien. Der Aufsichtsrat hat der Kapitalmaßnahme am heutigen Tag zugestimmt. Der Vorstand beabsichtigt zu Beginn des kommenden Jahres eine kompensierende Bezugsrechtskapitalerhöhung durchzuführen, in deren Rahmen Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlagen zu den gleichen wirtschaftlichen Konditionen zeichnen können, wie Aurelius, um so ihre quotale Verwässerung durch die Kapitalmaßnahme ausgleichen zu können. Mit der Einbringung der Marke "SEALINE" ist auch eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Auszahlung des Anfang Dezember mit den Banken vereinbarten Refinanzierungspakets im Umfang von rund 11,1 Mio. erfüllt. Die Kapitalmaßnahme zusammen mit dem Refinanzierungspakt sichert die kurz- und mittelfristige Finanzierung des HanseYachts Konzerns für den vorgesehenen Refinanzierungszeitraum bis Dezember 2025. Damit sind ausreichend freie Mittel und die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für nachhaltige weitere Verbesserungen der Ertragslage gewährleistet. Die Basis hierfür bilden der weiterhin historisch hohe Auftragsbestand (Auftragsbestand per 31.10.2022 rund 267,2 Mio. Euro) sowie weitere flankierende Maßnahmen zur Margenverbesserung. HanseYachts AG Der Vorstand 08.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

