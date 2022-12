Dieser Aktien-Stratege gilt als bester Hedgefonds-Manager der Welt. Ein Blick in die aktuelle Aufstellung seines Portfolios verrät, auf welche Aktien er jetzt setzt. Von Jennifer Senninger Das muss man ihm erst mal nachmachen: Christopher Niemczewski von Marshfield Associates gilt als der beste Hedgefonds-Manager der Welt. Auf dem Finanzportal TipRanks kann man das Ranking in Echtzeit verfolgen. Von 468 Hedgefonds-Managern steht Niemczewski an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...