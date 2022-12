Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit wurden drei erstklassige, an der Küste gelegene Grundstücke in Dubai Marina verkauft

Metropolitan Premium Properties (MPP) eine Full-Service-Immobilienagentur und das Flaggschiff-Immobilienunternehmen der Metropolitan Group hat zusammen mit Mallorca Properties, einer Immobilien-Boutique, die auf hochwertige und private Immobilieninvestitionen spezialisiert ist, Dubais bislang größte Wohngrundstückstransaktion abgeschlossen ein Geschäft im Volumen von 690 Mio. AED (187,6 Mio. USD) für drei Grundstücke in Dubai Marina.

Das die Transaktion betreffende Baugebiet hat eine Fläche von mehr als 1,7 Millionen Quadratfuß, während das an der Küste gelegene Grundstück insgesamt über 100.000 Quadratfuß groß ist und direkt an Dubais luxuriösestem Yachthafen mit ungehindertem Blick auf das Meer, das Dubai Eye und die Palm Jumeirah liegt. Das Land, das an einen führenden Immobilienentwickler in Dubai verkauft wurde, soll für den Bau von Ultra-Luxus-Apartments und Penthäusern genutzt werden.

Ahmed Abou El Naga, Head of Institutional Sales der Metropolitan Group, hat das Geschäft mit Unterstützung von Fakhreddin Minooeifar, Gründer und Chairman von Mallorca Commercial Real Estate Advisory, der den Käufer vertrat, vermittelt und koordiniert.

"Es gibt nur eine Handvoll Küstengrundstücke in den prestigeträchtigen Gebieten Dubais, und diese sind allesamt nicht für den Markt verfügbar. Wir freuen uns, dass wir bei der Entwicklung eines solchen Flaggschiffs für die ikonische Skyline Dubais eine so wichtige Rolle spielen können", sagte Ahmed Abou El Naga, Head of Institutional Sales der Metropolitan Group. "Wir verzeichnen derzeit eine massive Nachfrage internationaler Bauträger, die ihre Aktivitäten auf dem Markt von Dubai ausweiten wollen. Die meisten dieser multinationalen Unternehmen sind auf der Suche nach erstklassigen Grundstücken, um exklusive Luxusprojekte zu entwickeln."

Fakhreddin Minooeifar, Gründer und Chairman von Mallorca Commercial Real Estate Advisory, sagte: "Dieses Geschäft demonstriert einmal mehr, dass Dubai mit seiner herausragenden Positionierung aufgrund seiner erstklassigen Grundstücke und Immobilien gefragt ist. Wir arbeiten weiterhin mit einer exklusiven Auswahl an vermögenden Kunden zusammen und bleiben während des gesamten Transaktionsprozesses ihr zuverlässiger Immobilienberater."

Die Metropolitan Group hat im Mai dieses Jahres ihre Abteilung Institutional Sales gegründet, die den Fokus exklusiv auf Transaktionen mit Gebäuden, Grundstücken und gewinnbringenden Immobilien-Trophäen konzentriert. Parallel dazu hat Mallorca Properties eine starke Erfolgsbilanz bei strategischen Transaktionen und konzentriert sich in erster Linie auf kommerzielle Investmentmöglichkeiten.

Über Metropolitan Premium Properties

Metropolitan Premium Properties (MPP) ist das Flaggschiff-Immobilienunternehmen der Metropolitan Group mit Sitz in Dubai. Die Full-Service-Immobilienagentur bietet maßgeschneiderte Lösungen für Entwickler, Eigentümer und Investoren an, die bestrebt sind, den Wert ihrer Luxusimmobilien zu maximieren. MPP bietet eine komplette Immobilienlösung unter einem Dach und verfügt über das größte Premium-Immobilienportfolio in den VAE.

Über Mallorca Properties

Die mehrfach preisgekrönte, im Familienbesitz befindliche Immobilien-Boutique mit Investmentberatung hat das klare Ziel, ein Nischendienstleister zu sein, und setzt den Fokus auf kommerzielle Big-Ticket-Geschäfte.

