Freiburg (ots) -Die Verschiebung des Warntags um ein Jahr hat sich gelohnt. So konnte nun im großen Feldversuch geklärt werden, ob die Cell-Broadcast-Technik (CB) einsatzfähig ist, und die Antwort scheint einigermaßen befriedigend ausgefallen zu sein. (...) Aber ein funktionierender Katastrophenschutz ist ein kompliziertes Netzwerk und die Handy-Warnung nur ein Detail. Es gibt also keinen Grund zur Entwarnung. Es reicht ja nicht, die Menschen rechtzeitig zu warnen. Die Gewarnten müssen auch versorgt, betreut, evakuiert werden können. Das erfordert Notfallpläne, die so vernetzt sind, dass sie nicht an der Landkreisgrenze enden. Da liegt noch vieles im Argen.http://mehr.bz/bof8665Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5390343