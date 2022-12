Führungskräfte aus globalen Unternehmen im Sport, leitende Funktionäre der Fußballligen und politische Entscheidungsträger diskutierten während einer Veranstaltung, die von Investopia, der globalen Investitionsplattform, in Partnerschaft mit World Corporate Summit (WCS) am 8. Dezember 2022 in Dubai im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgerichtet wurde, in Anwesenheit von S.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, Wirtschaftsminister der VAE und Vorsitzender von Investopia, und Bernard Caiazzo, Präsident der Global Football Alliance und Präsident von World Corporate Summit, über die Zukunft von Investitionen im Sport.

Photo during Investopia Future of Investment in Sports Event (Photo: AETOSWire)

Die 10 Sessions der Veranstaltung befassten sich mit den wichtigsten Themen im Sportgeschäft, von der Nutzung der medialen Leistung des Sports für Unternehmen bis hin zur Schaffung von globalen Champions im Sport; Nachhaltige Entwicklung über den Sport erreichen; Einzigartige Assets: Alternative Möglichkeiten in der Sportfinanzierung; Die Zukunft jetzt: Innovation im Sport; Der Schnittpunkt von Technologie und Gesundheit im Sport und der Bau intelligenter Stadien der Zukunft.

Mohamed Naser Al Zaabi, CEO von Investopia, sagte: "Investopia, die globale Investitionsplattform, arbeitet mir Wirtschaftsführern und Entscheidungsträgern auf globaler Ebene bei allen wichtigen Wirtschaftsveranstaltungen zusammen, um seine Vision zu verwirklichen, globale Dialoge zu entwickeln und zu führen, um wirtschaftliche Themen zu diskutieren und Investitionen in Sektoren der neuen Wirtschaft zu lenken. In Partnerschaft mit dem World Corporate Summit schloss Investopia heute eine Sonderveranstaltung zum Thema Sport ab, die auch im Zusammenhang mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 steht. Die Veranstaltung war reich an tiefgreifenden Diskussionen über den Sport und die Branche, die Millionen von Menschen anzieht, insbesondere den Fußball, mit dem Ziel, die Vorteile der vielversprechenden wirtschaftlichen Aspekte von Sportaktivitäten zu verbessern."

Bernard Caiazzo, sagte: "Sport hat die Macht, die Welt zu verändern. Die Fußballweltmeisterschaft beweist dies, indem sie über vier Wochen hinweg mehr als 4 Milliarden Menschen rund um den Globus vereint."

"Investopia: The Future of Sport wird Entscheidungsträger der renommiertesten Proficlubs und Ligen, Großinvestoren und Marken zusammenbringen, um über die Zukunft des Sektors zu diskutieren, der sich in den letzten 10 Jahren stärker entwickelt hat als in den 30 Jahren zuvor und der in den kommenden zehn Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen wird", fügte Caiazzo hinzu.

Prominente Sportpersönlichkeiten von internationalen Fußballvereinen haben ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen, wie z. B.: Javier Tebas, Präsident von La Liga, der nationalen Fußballliga in Spanien, und Vincent Labrune von der französischen Fußball-Profiliga (LFP).

