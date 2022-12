Zhongshan, China (ots/PRNewswire) -im Jahr 2022 führte CHiQ sein Sortiment an Waschmaschinen in Australien, Europa und Südostasien ein. Seitdem ist der Absatz von verschiedenen Modellreihen der Waschmaschinen, auch bei Laufrad- und Trommelmodellen, deutlich gestiegen. Die Einführung der Waschmaschinen in den wichtigsten Märkten ist ein wichtiger Bestandteil der Markenstrategie Smart Home und komplettiert das Angebot an CHiQ-Haushaltsgeräten außerhalb des Heimatmarktes China, was die Wettbewerbsfähigkeit der Marke weiter stärkt.Seit Anfang des Jahres hat CHiQ seine strategischen Partnerschaften in wichtigen Märkten weiter ausgebaut. Zudem heben sich die Geräte durch ihr ultraflaches Design, das sich in jede Einrichtung perfekt einfügt, und die innovative Ein-Tasten-Bedienung von der Konkurrenz ab. Deshalb sind die CHiQ Waschmaschinen bereits eine feste Größe auf den führenden globalen Handelsplattformen und werden von den Kunden weltweit akzeptiert. In Australien sind CHiQ-Waschmaschinen sowohl in Ladengeschäften als auch auf E-Commerce-Plattformen wie Betta, AOL, The Good Guys, und JB Hifi allgemein erhältlich. In Europa, wo CHiQ seine Waschmaschinen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Polen verkauft, gehört die Produktpalette zu den meistverkauften Hausgerätemarken auf der großen E-Commerce-Plattform Amazon.Das schnelle Wachstum von CHiQ wird durch die kontinuierliche Optimierung der Investitionen in den Bereich Waschmaschinen vorangetrieben. CHiQ hat eine breit gefächerte Produktpalette von Waschautomaten und Trommelwaschmaschinen sowie intelligenten Invertergeräten aufgebaut. Dabei wurden die Erwartungen der Verbraucher gründlich untersucht und die Markttrends genau verfolgt, um technologische Innovationen und Produktverbesserungen zu beschleunigen.CHiQ-Trommelwaschmaschinen sind bekannt für ihr extrem flaches Design mit großem Innendurchmesser, das durch die SPACE PRO-Technologie ermöglicht wird. Die 487 mm tiefe Trommel der CHiQ-Waschmaschine ermöglicht ein platzsparendes, ultradünnes Gehäuse, das sich den Herausforderungen großer und schwerer Geräte mit großem Platzbedarf annähert. Mit seinem schlanken und eleganten Design fügt sich das Gerät in jede Ausstattung nahtlos ein. Die Laufradmodelle von CHiQ beweisen die Wettbewerbsfähigkeit der Marke im Bereich der Schlüsseltechnologien, wie z.B. die intelligente Ein-Tasten-Wäsche und -Steuerung, einem großen Innendurchmesser mit viel Platz für die Wäsche und einem Wicklungsschutz für mehr Sicherheit.Mit seiner technologischen Kompetenz in den Bereichen Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), Big Data und 5G bietet das Unternehmen seinen Nutzern eine Reihe innovativer Haushaltsgeräte und sorgt so für ein herausragendes Erlebnis.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964326/changhong.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-waschmaschinengeschaft-von-chiq-verzeichnet-in-australien-und-europa-ein-starkes-wachstum-301698831.htmlPressekontakt:YaTian Zhong,yatian.zhong@changhong.comOriginal-Content von: CHiQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156285/5390351