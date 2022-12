Berlin (ots) -



Vor dem Treffen der Linke-Spitzenpolitiker am Wochenende in Leipzig hat Parteichefin Janine Wissler zur Einigkeit aufgerufen. "Man sieht in anderen europäischen Ländern, was passiert, wenn die Linke zersplittert ist. Dann profitieren die Rechten", sagte Wissler der in Berlin erscheinenden Zeitung nd.DerTag (Freitagsausgabe).



Geladen sind in Leipzig die Partei- und Fraktionsspitzen auf Bundes- und Landesebene. "Es geht darum, mit klaren Vereinbarungen unsere gesellschaftliche Aufgabe ins Zentrum zu stellen, und wir erwarten, dass sich die Partei dahinter versammelt", erklärten die sächsischen Landesvorsitzenden Stefan Hartmann und Susanne Schaper gegenüber nd.DerTag. Der Streit mit der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sei ihrer Ansicht nach auch ein Ausdruck dafür, dass es in der Linken verschiedene Perspektiven gebe, was schon immer so gewesen sei: "Was uns aber derzeit nicht gelingt: uns zu fokussieren auf das, was gesellschaftlich relevant ist. Und notwendige grundsätzliche Debatten miteinander und intern zu führen", so Hartmann und Schaper.



