Während ein turbulentes Jahr 2022 zu Ende geht, stellt Citi Global Wealth Investments eine Prognose einer flachen Rezession für 2023, meint jedoch, dass sich die Märkte allmählich auf eine Konjunkturerholung im Jahr 2024 konzentrieren werden.

Citi Global Wealth Investments (CGWI) veröffentlichte heute einen Bericht der Serie Wealth Outlook 2023 (Outlook) mit dem Titel "Roadmap to Recovery: Portfolios to Anticipate Opportunities" (Fahrplan für den Wirtschaftsaufschwung: Portfolios in Erwartung neuer Chancen). Der halbjährlich erscheinende Outlook-Bericht bietet tiefgreifende Einblicke in die globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte für das kommende Jahr und darüber hinaus. Der Titel der jüngsten Ausgabe spiegelt den von CGWI anvisierten Investitionsweg wider sowie die Schritte, die Investoren zur Diversifizierung ihres Portfolios in Betracht ziehen sollten.

Für das Jahr 2023 prophezeit CGWI das schwächste jährliche globale Wirtschaftswachstum der letzten 40 Jahre, abgesehen von der globalen Finanzkrise und den COVID-Beschränkungen. Im kommenden Jahr sei voraussichtlich Folgendes zu erwarten:

Eine flache Rezession und schlimmer an einigen anderen Orten, wie etwa in der Eurozone

Dagegen eine Erholung des Wachstums in China, wenn die dortigen Pandemiebeschränkungen gelockert werden

Eine weitere Abschwächung der Inflation in den USA, die das Jahr 2023 mit ca. 3,5 beenden sollte

Eine allmähliche Senkung der Zinssätze durch die US-Notenbank ab der zweiten Jahreshälfte

Ein 10-prozentiger Rückgang der globalen Erträge je Aktie

Ebenso wie die Turbulenzen in den globalen Finanzmärkten des Jahres 2022 diese Prognosen für das kommende Jahr widerspiegelten, werden sich Anleger im Lauf des Jahres 2023 langsam auf eine Konjunkturerholung im Jahr 2024 konzentrieren. Angesichts der aktuellen und vermutlich noch nicht abgeschlossenen Baisse im Börsenmarkt beginnt CGWI das Jahr in einer Defensivstellung, erwartet jedoch eine Kehrtwende im Jahresverlauf.

"In den vergangenen Jahren hat die US-Börse nie ihren Tiefstand erreicht, bevor eine damit verbundene Rezession überhaupt begonnen hat. Darum betrachten wir den jüngsten Aktienaufschwung als eine Bärenmarkterholung", so David Bailin, Chief Investment Officer und Head of Citi Global Wealth Investments. "Ein Jahr wie 2022 kann eine Anhäufung überschüssiger Barmittel verlockend erscheinen lassen, aber eine klare Lehre der Geschichte besagt, dass dies in fast allen Fällen zu verpassten Gelegenheiten führt, wenn sich die Märkte langsam erholen. Für 2023 verweisen wir wiederum darauf, dass es sinnvoll ist, Portfolios vollständig investiert zu lassen und die Chancen vorauszusehen, die wir erwarten."

CGWI erwartet eine wahrscheinliche Sequenz potenzieller Gelegenheiten, darunter:

Kurzfristige US-amerikanische festverzinsliche Anlagen der Investmentklasse im heutigen von höheren Zinsen geprägten Umfeld

Defensive Aktien, wie etwa widerstandsfähige Dividendenzahler, während die Baisse vorläufig weiter anhält

Nicht zyklische wachstumsstarke Aktien erreichen den Tiefpunkt vor den zyklischen, wenn die Notenbank zur Senkung der Zinssätze übergeht

Ein anschließender Übergang zu eher zyklischen Aktien

"Deep Value" bei ausgewählten nicht US-amerikanischen Vermögenswerten und Währungen, wenn der US-Dollar seinen Höchststand erreicht

Bestimmte alternative Strategien zur Positionierung für notleidende Werte und andere Chancen nach der Rezession

"Der steile Rückgang in vielen Vermögenswertklassen im Jahr 2022 hat langfristige Bewertungen attraktiver gemacht", erklärte Steven Wieting, Chief Investment Strategist und Chief Economist bei Citi Global Wealth Investments. "Beispielsweise sehen wir zum ersten Mal seit mehreren Jahren echten Portfoliowert bei festverzinslichen Papieren. Kurzfristige US-Schatzbriefe bieten eine überzeugende Alternative zu Barguthaben."

CGWI hat auch sein Argument für "unaufhaltsame Trends" aktualisiert, das starke mehrjährige Phänomen, das die Wirtschaft und den Alltag ebenso wie die Portfolios weiterhin prägt. Dazu gehören die Digitalisierung, alternde Bevölkerungen, die Rivalität zwischen den USA und China und der Übergang zu sauberen und sicheren Energiequellen. CGWI unterstreicht Maßnahmen zur Steigerung der Exposition gegenüber diesen zukunftsweisenden Kräften in Anlegerportfolios.

