Der INTEL-Ableger präsentierte gute Q3-Daten. Die Erlöse stiegen im abgelaufenen Turnus um 38 % auf 450 Mio. $. Beim Nettogewinn blieben 114 Mio. $ hängen, ein Plus von 7 %. Der Ausblick auf dasvierte Quartal liegt mit einem Umsatz von 527 bis 545 Mio. $ über den Erwartungen (knapp 484 Mio. $) und deutet auf Jahressicht auf eine Umsatzspanne von 1,83 bis 1,85 Mrd. $ hin, während der Konsens bisher von 1,78 Mrd. $ ausging. Im Orderbuch steht bereits ein Projektvolumen für 54 Mio. EyeQ- und SuperVision-Systeme für das Autonome Fahren, die bis 2030 reichen. Systempreis etwa 53 $. MOBILEYE ist der wohl bedeutendste Player bei fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen fürRoboter-Autos. Der relevante Markt wird auf 480 Mrd. $ geschätzt, was dem israelischen Tech-Konzern die Perspektive auf 50 Mrd. $ Umsatz bis 2030 verschafft. Aktueller Marktwert knapp 26 Mrd. $. Die Aktie startete zu 21 $ an der Börse und hat seitdem rd. 54 % zugelegt. Das neue Hoch im Anschluss an die Meldung konnte nicht verteidigt werden, was sicherlich der bereits üppigen Bewertung geschuldet ist. Erst bei schwächeren Kursen sehen wir wieder hin.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





MOBILEYE GLOBAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de