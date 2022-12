Der DAX zum Wochenausklang genau am Abwärtstrend, dieser wackelt und die Erzeugerpreise stehen an. Blick in die Chartanalyse am 09.12.2022.Nachdem wir drei Tage in Folge fallende Kurse im DAX sahen, hellte sich die Lage gestern für viele Anleger wieder etwas auf. Wir sprachen gestern in der Morgenanalyse am 08.12.2022 über den Abwärtstrend der letzten Tage, welcher als Orientierung für genau diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...