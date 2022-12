Im DAX besteht nach der bislang schwächeren Woche die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 14.323 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf verlor er rund zwei Prozent, nachdem er in der Vorwoche noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte.Mit dem Rutsch unter den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober und die 21-Tage-Linie stehen die Zeichen auf Korrektur.Die New Yorker ...

