Die US-amerikanische CME Group Inc. (ISIN: US12572Q1058, NASDAQ: CME) wird am 18. Januar 2023 (Record day ist der 28. Dezember 2022) eine einmalige variable Dividende in Höhe von 4,50 US-Doller je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die variable Dividende ist in Ergänzung zur regulären Dividende. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern aktuell 4,00 US-Dollar als reguläre Dividende (zahlbar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...