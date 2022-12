Eine erfolgreiche Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird immer unwahrscheinlicher. Die amerikanische FTC klagt und versucht den Deal zu verhindern. Erleichterung bei DocuSign. Die Aktien sprangen nachbörslich zweistellig höher, nachdem der Quartalsbericht und der Ausblick besser als befürchtet ausfiel. Wechsel an der Spitze bei Vonovia beschlossen. Jürgen Fitschen scheidet auf der kommenden Hauptversammlung aus und soll durch Clara Streit ersetzt werden.Asien zieht am Freitagmorgen mit. Nach positiven Vorgaben aus New York steigen heute ...

