The following instruments on XETRA do have their first trading 09.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.12.2022Aktien1 CA44916D1024 Hypercharge Networks Corp.2 CA52426X1042 Leef Brands Inc.3 AU0000256976 Mantle Minerals Ltd.4 AU0000256646 Unith Ltd.5 US91532B2007 UpHealth Inc.Anleihen/ETF/ETC1 EU000A3K4D09 Europäische Union2 NO0012702549 Multitude SE3 US00131MAJ27 AIA Group Ltd.4 XS2307742267 Castle Peak Power Finance Co. Ltd.5 XS2190958301 Castle Peak Power Finance Co. Ltd.6 XS2189595049 Champion MTN Ltd.7 XS1757392896 China Cinda Finance [2017] I Ltd.8 XS2125715800 China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd.9 XS2193950271 CLP Power Hong Kong Financing Ltd.10 XS2364591367 CLP Power Hong Kong Financing Ltd.11 XS2193950354 CLP Power Hong Kong Financing Ltd.12 XS2226808249 CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.13 XS2011969818 CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.14 XS2078359432 Dangdai International Investments Ltd.15 US29450LAQ05 Equitable Financial Life Global Funding16 XS2198897121 Goodman HK Finance17 HK0000789823 Hong Kong Special Administrative Region18 XS2219618548 Hongkong Electric Finance Ltd.19 XS2181902789 Hongkong Electric Finance Ltd.20 XS2357744619 Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.21 XS2143035587 Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.22 XS2566291865 Intrum AB23 XS1960476387 NWD Finance [BVI] Ltd.24 XS2130065258 Sun Hung Kai Properties [Capital Market] Ltd.25 XS2423359459 The Bank of East Asia Ltd.26 XS2222027364 The Bank of East Asia Ltd.27 XS2168040744 The Bank of East Asia Ltd.28 XS2049804896 The Bank of East Asia Ltd.29 XS2417084030 The Link Finance [Cayman] 2009 Ltd.30 XS2301842758 Vigorous Champion International Ltd.31 XS2161921338 Wharf REIC Finance [BVI] Ltd.32 XS2382158207 Zensun Enterprises Ltd.33 DE000HLB42X9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HLB7AQ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HLB79X1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HLB79Y9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HLB79V5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HLB79G6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HLB79J0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 IE00013A2XD6 iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF41 DE000ETC0001 SG Issuer ETC bezogen auf den ICE EUA Futures-Kontrakt42 DE000ETC0696 SG Issuer ETC bezogen auf den Brent Crude Oil Futures-Kontrakt43 DE000ETC0704 SG Issuer ETC bezogen auf den Henry Hub Natural Gas Futures-Kontrakt44 DE000ETC0738 SG Issuer ETC bezogen auf den Gold Futures-Kontrakt45 DE000ETC0746 SG Issuer ETC bezogen auf den Silver Futures-Kontrakt