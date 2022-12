Zürich (ots) -Der Leitfaden "Nachhaltige Immobilien attraktiv positionieren" unterstützt Bauherrschaften und Eigentümer, ihre Objekte sichtbar und verständlich im Markt zu platzieren. Hierfür wird erklärt, welche Faktoren Interessierte zum Kauf oder zur Miete einer nachhaltigen Immobilie bewegen. Viele praktische Tipps helfen zudem, die Zielgruppe optimal anzusprechen und die Nachhaltigkeitsaspekte attraktiv und verständlich zu kommunizieren. Der Leitfaden wird vom Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS kostenlos zum Herunterladen oder in gedruckter Form angeboten.Nach Preis, Fläche und Lage ist Nachhaltigkeit heute das viertwichtigste Entscheidungskriterium für eine Immobilie. Zwar wachsen Nachfrage und Angebot für nachhaltige Immobilien - weil das Thema aber oft auf technische Aspekte reduziert wird, nehmen Interessierte die entsprechenden Objekte nicht als solche wahr. Für die erfolgreiche Vermarktung sollen potenzielle Käuferinnen oder Mieter deshalb stärker über ihre persönlichen Bedürfnisse, Einstellungen und Vorlieben angesprochen werden.Als Basis für den 12-seitigen Leitfaden dienten Untersuchungen, die das NNBS gemeinsam mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und dem Beratungsunternehmen Fehr Advice mit Unterstützung von Innosuisse durchgeführt hat. Die Publikation richtet sich an Bauherrschaften sowie Marketing- und Kommunikationsfachleute, die nachhaltige Immobilien vermarkten. Sie ist vorerst nur in Deutsch erhältlich.www.nnbs.ch/publikationen-hochbau oder Bestellung via info@nnbs.ch.Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBSZiel des NNBS ist es, das nachhaltige Bauen in der Schweiz zu fördern. Mit über 170 Mitgliedern aus Wirtschaft, öffentlicher Hand, Forschung und Bildung ist es breit abgestützt. Das ermöglicht es ihm, die Kräfte zu bündeln und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Indem es pragmatische Instrumente bereitstellt und für die nötigen Rahmenbedingungen sorgt, fördert es die Umsetzung in die Praxis. www.nnbs.chPressekontakt:Medienkontakt allgemeinRené MosbacherMedienverantwortlicher NNBS044 316 10 67medien@nnbs.chMedienkontakt für fachliche FragenJoe LuthigerGeschäftsführer NNBS043 466 55 86joe.luthiger@nnbs.chOriginal-Content von: Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054251/100899917