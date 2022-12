In den USA ist Kalifornien an der Spitze, wenn es um Sachen Erneuerbare Energien geht. Doch nun bekommt auch Deutschland ein Stück vom Kuchen ab - und zwar mit RWE. Der deutsche Energieversorger ist mit dabei, wenn in den nächsten Jahren vor der Nordküste Kaliforniens ein Offshore-Windpark entstehen soll: RWE erzielte einen entsprechenden Auktionserfolg in den USA. 157,7 Mio. $ ist das Paket schwer, mit dem man sich ein entsprechendes Areal gesichert hat. Ein toller Erfolg!



