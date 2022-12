In Nordamerika nimmt der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft an Fahrt auf. Bei einem neuen großen Wasserstoff-Vorhaben, für das rund vier Milliarden Dollar in die Hand genommen werden sollen, arbeiten zwei börsengelistete Player zusammen. Einer der beiden hat vor Kurzem erst ein neues Allzeithoch markiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...