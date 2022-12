Portfolio soll bis 2027 auf 30 Anlagen ausgeweitet werden

Unter der neuen Leitung von Josh Fluhr, Senior Vice President und Global Managing Director, wird der weltweite Expansionskurs von EDITION Hotels vorangetrieben. Im Zuge dessen soll sich der Umfang des Portfolios bis 2027 auf 30 Anlagen verdoppeln. Die Luxus-Lifestyle-Marke stellt außerdem mit der Einführung von eigenständigen Luxus-Residenzen die Weiterentwicklung eines wegweisenden Konzepts vor.

EDITION Hotels betreibt derzeit 15 Hotels weltweit und visiert für 2023 die Eröffnung von fünf neuen Anlagen an, vier davon in neuen Destinationen wie Rom, der mexikanischen Riviera Maya in Kanai, Singapur und Jeddah, sowie einem zweiten Standort in Tokio im Stadtteil Ginza. Die kontinuierliche Expansion von EDITION Hotels soll bis 2024 und darüber hinaus fortgesetzt werden. Dieses Jahr wurden Verträge für Hotels in mehreren bedeutenden Destinationen, darunter der Comer See und das Rote Meer unterzeichnet.

Nach dem Erfolg der EDITION-Residenzen als Teil von Hotelprojekten in Miami, West Hollywood und Tampa entstehen derzeit die ersten eigenständigen EDITION-Residenzen in Miami Edgewater und Fort Lauderdale, die voraussichtlich 2026 bzw. 2027 eröffnet werden. Die EDITION-Residenzen stehen für eine neue Generation von Luxuswohnungen, die mit der für EDITION charakteristischen Mischung aus moderner Raffinesse und authentischer, von der Region inspirierter Kreativität entworfen wurden.

EDITION ist eine Kollektion individueller Hotels, die nahtlos ein Gleichgewicht zwischen großartigem Design und echter Innovation herstellen und dabei persönlichen, modernen Luxusservice mit ansprechenden Restaurants, Bars und Unterhaltungskonzepten kombinieren. Jede EDITION-Anlage bietet ein Lifestyle-Erlebnis unter einem Dach und spiegelt das Beste des kulturellen und sozialen Milieus des jeweiligen Standorts und der jeweiligen Epoche wider.

Josh Fluhr kommentierte: "Das schnelle Wachstum von EDITION Hotels und das Interesse der Projektentwickler am Bau eigenständiger Residenzen zeigt deutlich die Stärke der Marke. Die Ausweitung unserer Luxus-Lifestyle-Gastronomiemarke auf eigenständige Wohnanlagen bietet unseren treuesten Gästen die Möglichkeit, den EDITION-Lifestyle buchstäblich zu leben, ohne das eigne Zuhause zu verlassen. Wir gehen davon aus, dass EDITION bis Ende 2023 in 20 Destinationen vertreten sein wird, da wir neue Hotels in neuen und bestehenden Märkten auf drei Kontinenten eröffnen und gleichzeitig eine solide Pipeline aufbauen werden."

Nachstehend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Eröffnungen im Jahr 2023 und den voraussichtlichen Zeitplänen:

The Rome EDITION Voraussichtliche Eröffnung im Frühjahr 2023

Die erste italienische Anlage von EDITION Hotels wird über 93 Zimmer und Suiten verfügen, darunter zwei Penthäuser mit jeweils einer privaten Terrasse. The Rome EDITION wird ein Signature-Restaurant mit Außenbereich aufweisen, das Einheimische und Besucher mit seiner Küche und allem, was dazugehört, begeistern wird. Dazu kommt eine Punch-Room-Bar mit außergewöhnlichen Cocktailkreationen und eine Rooftop-Terrasse, auf der die Gäste die Wahl haben zwischen einem saisonalen Imbiss, einem Drink mit Blick auf die Stadt, einem privaten Treffen mit Freunden oder allem, was dazu gehört. Zusätzlich zu den individuell gestaltbaren Veranstaltungsräumen im Innen- und Außenbereich sind ein Swimmingpool auf dem Dach, ein großzügiges Hightech-Fitnessstudio und zwei Anwendungsräume einschließlich Paar-Massagen vorgesehen.

Mit seiner zentralen Lage, nur wenige Schritte von der Via Veneto und Berninis Tritonenbrunnen auf der Piazza Barberini entfernt, ist The Rome EDITION nur einen kurzen Spaziergang entfernt von allem, was die Stadt zu bieten hat, wie der Spanischen Treppe, dem Trevi-Brunnen, den Borghese-Gärten und -Galerien und anderen Sehenswürdigkeiten, die Rom zu einem unbedingten Reiseziel machen. Das Hotel ist in einem historischen Gebäude untergebracht, das von Cesare Pascoletti in Zusammenarbeit mit dem Architekten Marcello Piacentini, einem der berühmtesten italienischen Architekten des Rationalismus des frühen 20.Jahrhunderts entworfen wurde und das eine Verbindung zwischen modernem Luxus und langer Geschichte schafft.

The Riviera Maya EDITION at Kanai Voraussichtliche Eröffnung im Sommer 2023

Die erste Anlage von EDITION in Mexiko, The Riviera Maya EDITION at Kanai, wird voraussichtlich im Sommer 2023 eröffnet. Das Hotel mit 180 Zimmern und Suiten befindet sich in der luxuriösen Erschließung Kanai und beherbergt sechs gastronomische Einrichtungen, darunter ein eigenes Restaurant, eine Poolbar und einen Beach Club, ein Spa sowie eine 206 Quadratmeter große Penthouse-Suite. Zusätzlich zu den zahlreichen Tagungsräumen wird das Hotel auch über eine große Außenterrasse für Großveranstaltungen und Partys verfügen. Das Objekt befindet sich an einem unberührten Strand, direkt am Meer, an einem herrlichen Abschnitt der karibischen Küste. Die Riviera Maya ist bekannt für ihre Mangroven und Lagunen, alte Maya-Städte, tropische Strände, Naturschutzgebiete und das zweitgrößte Korallenriff der Welt.

The Jeddah EDITION Voraussichtliche Eröffnung im Sommer 2023

EDITION expandiert mit seiner voraussichtlich dritten Anlage im Nahen Osten nach Saudi-Arabien. Das Hotel befindet sich an der Corniche von Jeddah neben dem Yacht Club Marina sowie der F1-Rennstrecke und bietet einfachen Zugang zum Stadtzentrum von Jeddah und der Mall of Arabia. Das neue Hotel verfügt über 63 Zimmer, darunter 11 Suiten, und soll ein eigenes Restaurant, eine Lobby-Lounge, eine intime Bar, eine Dachterrasse und einen Pool aufweisen.

The Tokyo EDITION, Ginza Voraussichtliche Eröffnung im Sommer 2023

Nach dem erfolgreichen Start von The Tokyo EDITION, Toranomon, dem ersten EDITION Hotel in Japan, Ende 2020, wird The Tokyo EDITION, Ginza die Position der Marke als einer der aufregendsten Lifestyle-Vorreiter in Asien weiter festigen. Das Hotel, das im Sommer 2023 eröffnet werden soll, wird direkt an der Chuo Street liegen, einem der größten gehobenen Unterhaltungs- und Einkaufszentren der Stadt. Das neu errichtete Gebäude umfasst 86 Zimmer und Suiten, drei hervorragende gastronomische Einrichtungen, darunter eine Dachterrassenbar, sowie ein Tagungsstudio und ein hochmodernes Fitness-Center.

The Singapore EDITION Voraussichtliche Eröffnung im Herbst 2023

Singapur soll der Standort des ersten EDITION-Hotels in Südostasien werden. Die Anlage mit 190 Zimmern wird im Herzen des Orchard-Viertels im Stadtzentrum liegen, dem beliebtesten Einkaufs- und Unterhaltungszentrum in Singapur. Neben fünf Restaurants und Bars, einem Pool auf dem Dach, einem Spa und einem Fitness-Center sind auch 600 Quadratmeter Innen- und Außenflächen für Veranstaltungen geplant.

