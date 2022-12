Rückblick: Mit einem deutlichen Kursanstieg von 7% - dem größten Tagesgewinn seit drei Jahren - war die SAP-Aktie am 10. November über die runde 100er-Marke ausgebrochen. In der Folge stiegen die Kurse eine Woche später in der Spitze bis auf 108.12 EUR, bevor die Notierungen in eine Konsolidierung übergingen. Nach einem Seitwärtslauf in der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...