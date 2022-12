Spiele im Jahr 2023 als jedermanns Lieblings-Beuteltier und Freunde im teambasierten Online-Multiplayer

Mach dich bereit dich zu verbünden und hinzuwerfen, weil Crash und seine Freunde (und Feinde) zurück sind. Und dieses Mal gibt es unerwartete, erbitterte Konkurrenz! Entwickelt von dem talentierten Team bei Toys for Bob, das Fans den bejubelten Crash Bandicoot 4: It's About Time brachte, ist Crash Team Rumbleein brandneues teambasiertes 4v4-Online-Multiplayer-Videospiel, das sich im dynamischen und verrückten Universum von Crash Bandicoot abspielt. Das von Activision Publishing, Inc. herausgegebene Crash Team Rumblewird 2023 auf PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar sein.

In Crash Team Rumble können Fans als Crash, Dingodile und eine Vielzahl anderer Freunde und Frenemies spielen. Dabei hat jeder seine charakteristische Macht, Persönlichkeit und seinen eigenen Spielstil, während sie in wilden und diversen Arenen in einem teambasierten 4v4-Online-Multiplayer-Turnier konkurrieren. Um ihre Mannschaft zum Sieg zu führen, werden die Spieler als Team rutschen, schlagen, stoßen und prügeln, um als Erste (fur-st) die meisten Wumpa-Früchte in ihrer Abladezone anzuhäufen, während sie gleichzeitig die Abladezone ihrer Gegner verteidigen. Als plattformübergreifendes Spiel bietet Crash Team Rumble eine Fülle von strategischen Spielelementen, die beim Punkten auf urkomische Art garantiert eine Wende herbeiführen.

"Wir freuen uns außerordentlich, mit Crash Team Rumble unsere frische neue Version von Multiplayer im Crash-Universum zu enthüllen", sagte Paul Yan, Co-Studio-Leiter bei Toys For Bob. "Crash Team Rumble bietet etwas für jeden ein einfacher Einstieg in das Spiel für diejenigen, die einfach nur mitmachen möchten, während erfahrene Spieler die Möglichkeit haben, die einzigartigen Fähigkeiten ihres Helden zu nutzen und zu meistern."

Erfahren Sie mehr auf der offiziellen Website von Crash Bandicoot und folgen Sie @CrashBandicoot auf Instagram, Twitter, Facebook und TikTok, um Neuigkeiten und Informationen zu Crash Team Rumble zu erfahren. Den Trailer finden Sie hier.

