Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Nahezu unverändert ging die Börse in Wien aus dem Handel, der ATX beendete den Handel am Feiertag mit einem kleinen Minus von 0,03%. Auch in Wien gaben sich die Marktteilnehmer zurückhaltend und scheinbar hat das große Warten auf die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank eingesetzt. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Donnerstag naturgemäß nicht, auch die Kurse der einzelnen Titel bewegten sich in engen Bandbreiten. Die großen heimischen Banken, die den Index dominieren, hatten einen unterschiedlichen Verlauf, für die Bawag gab es ein leichtes Minus von 0,08%, die Erste Group konnte um 0,5% vorrücken, die Raiffeisen Bank International musste ...

