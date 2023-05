Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Zuwächse gab es zum Start in die neue Woche für den heimischen Markt, der ATX konnte sich im Gegensatz zu den meisten europäischen Börsen um 0,8% steigern. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen gestaltete sich wieder äußerst mager, überhaupt war der Handel sehr ruhig und von wenig Bewegung gekennzeichnet. Auch datenseitig fehlten nennenswerte Impulse, die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Mai etwas aufgehellt, wie am Nachmittag bekannt gegeben wurde, das Barometer für das Konsumklima kletterte um 0,1 Punkte auf minus 17,4 Zähler, allerdings hatten Volkswirte im Durchschnitt einen Anstieg auf minus 16,8 Zähler erwartet. Gestützt wurde der ATX von den ...

