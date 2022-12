Der deutsche Leitindex präsentierte sich gestern kaum bewegt. Die Handelsspanne betrug nur rund 100 Punkte und am Ende des Tages ging er mit einem Plus von 0,02 Prozent nahezu unverändert aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...