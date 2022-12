Die US-Börsen setzten am Donnerstag zu einem vorsichtigen Erholungsversuch an. Die Lage bleibt angesichts der Fed-Sitzung in der nächsten Woche aber weiter fragil. Heute stehen die US-Erzeugerpreise im Fokus der Anleger, da sie einen weiteren Hinweis dafür liefern, welchen Spielraum die US-Notenbank für eine moderatere Geldpolitik besitzt. Der Dow Jones legte um 0,55 % auf 33.781 Punkte zu, während der S&P 500 nach zuvor fünf Verlusttagen in Folge mit einem Plus von 0,75 % auf 3.963 Punkten schloss. Der Nasdaq 100 profitierte von der stärkeren Erholung der Technologiewerte und stieg um 1,22 % auf 11.637 Punkte. Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,42 % bei 14.325 Punkten. Der deutsche Leitindex profitierte dabei von den positiven US-Vorgaben und einer erhöhten Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer.



