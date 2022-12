An der Spitze des Aufsichtsrates von Vonovia zeichnet sich ein Wechsel an. Der Grund ist, dass mit Jürgen Fitschen der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende aufgrund des Erreichens der Altersgrenze sich nicht erneut zur Wahl stellen wird. Vonovia kündigt an, dass Clara C. Streit den Vorsitz des Gremiums im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung ...

