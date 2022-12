Peking (ots/PRNewswire) -Dieser Bericht stammt vom CGTN Think Tank: Im Jahr 2023 wird China den 10. Jahrestag der BRI feiern. Warum konzentrieren sich die BRI-Investitionen hauptsächlich auf die physische Wirtschaft? Ist die BRI nachhaltig? Wie kann der globale Süden zu einigen der fortschrittlichsten Technologien aufschließen und in diesen in absehbarer Zukunft aufholen?"Wenn man sich die Entwicklungsgeschichte der sogenannten fortgeschrittenen Länder, seien es die Vereinigten Staaten, Deutschland oder Japan, betrachtet, dann war der Aufbau einer großen nationalen Infrastruktur immer der Beginn der Industrialisierung", sagte die deutsche Expertin und sie erklärt weiter, dass der globale Süden nicht alle Entwicklungsstufen durchlaufen müsse, die die Industrieländer in den letzten 200 Jahren durchlaufen haben. In diesem Video werden die Auswirkungen und Möglichkeiten erläutert, die die BRI für die internationale Entwicklung haben wird.https://news.cgtn.com/news/2022-12-03/A-strategic-landscape-of-BRI-Past-present-and-future-1fsxJB1SHsc/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/strategische-landschaft-der-bri-vergangenheit-gegenwart-und-zukunft-301699064.htmlPressekontakt:Yuying Zhang,+86-19801021630,cgtnthinktank@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN Think Tank, World Laureates Association (WLA), National Communication Center for Science and Technology, CAST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159944/5390531