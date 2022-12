Die an die aktuell vorherrschenden Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 angepassten Corona-Impfstoffe von BioNTech und Pfizer sowie von Moderna sind in den USA jetzt auch für Kleinkinder ab sechs Monaten zugelassen. Das teilte die Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstag mit. Kleinkinder könnten - je nach bisherigem Impfstatus - damit eine Booster-Impfung bekommen.Möglich ist damit auch die ursprüngliche Impfserie abzuschließen, hieß es. Die FDA rief erneut alle Eltern und Erziehungsberechtigten auf, ihre Kinder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...