Nach einer bislang eher schwachen Handelswoche verzeichnet der DAX am Freitag leichte Gewinne. Ein echter Befreiungsschlag ist vor den Notenbanksitzungen von Fed und EZB in der kommenden Woche aber nicht zu erwarten. Spannung versprechen am heutigen Freitag die in den USA anstehenden Daten zu den Erzeugerpreisen.Experten erwarten, dass die Erzeugerpreise zum Vorjahr um 7,2 Prozent angestiegen sind, ohne Lebensmittel und Energie wird mit einem Plus von 5,9 Prozent gerechnet. Da sich inzwischen erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...