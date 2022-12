Eine Gesetzesänderung in den USA steht an, die Visas Kreditkartenmonopol aufbrechen könnte. Die Aktie reagierte darauf sehr negativ. An der Spitze der Verkäufer stand dabei Nancy Pelosi - ein Indikator, dass das Gesetz durchkommt? Von Johann Werther Sie ist die beste Traderin der USA, sitzt aber im US-Repräsentantenhaus. Die Sprecherin der wichtigen politischen Institution ist seit Jahren dabei, mit ihren Trades den Markt zu schlagen. Tatsächlich ...

