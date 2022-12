Die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) ist am Donnerstag um fast +7% auf 94,17 US$ hochgeschnellt, nachdem Analysten ihr Kursziel für die Filmproduktionsfirma der Unternehmensgruppe erhöht haben. Der Mischkonzern ist bereits ein globales E-Commerce-Powerhouse und auf einem guten Weg, seine Dominanz in den Bereichen digitale Medien, Logistik und Cloud auszubauen. Peking dürfte sich davor hüten, Alibaba dabei einen Strich durch die Rechnung zu machen. Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...